Самолет в прицепе тягача пытались провезти через границу Казахстана

Необычный груз обнаружили на границе Павлодарской и Омской областей казахстанские пограничники. В кузове МАЗа пытались провезти самолет, сообщает Zakon.kz.

Факт перевозки установили сотрудники Департамента государственных доходов региона совместно с пограничной службой Комитета национальной безопасности.

В ходе досмотра "МАЗ 54323" на автомобильном пункте пропуска "Амангельды" в его прицепе обнаружили самолет Ан-2Т, вес которого составляет 3 тонны 600 кг, а оценочная стоимость – 1 800 000 российских рублей.

Фото: пресс-служба ДГД по Павлодарской области

"Стало известно, что самолет приобрел гражданин М. на аукционе для личных целей. В момент пересечения границы у него отсутствовало заключение об идентификации специфических товаров, поскольку таковой груз может быть отнесен как к применению в гражданских целях, так и в военных", – рассказал руководитель отдела экспортного контроля ДГД Максут Кантарбаев.

Фото: пресс-служба ДГД по Павлодарской области

Гражданина М, перевозившего самолет без необходимых разрешительных документов, постановлением Иртышского районного суда Павлодарской области оштрафовали на более чем 55 тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что казахстанец пропал при попытке незаконно пересечь границу с Кыргызстаном. С заявлением в местную милицию обратился отец молодого человека.