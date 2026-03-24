72 килограмма наркотиков под видом картофеля пытался провезти через границу узбекистанец

Житель Узбекистана пытался провезти через погранпост 72 килограмма наркотиков, замаскированных под картофель. Запрещенный груз лежал в кузове грузовика, сообщает Zakon.kz.

Инцидент зафиксировали в самой южной – Сурхандарьинской – области Узбекистана. На международном контрольно-пропускном пункте Термез, что расположен на границе с Афганистаном, сотрудники Таможенной службы вместе с пограничными войсками Службы государственной безопасности досматривали все въезжающие автомобили. Одна из машин была с "сюрпризом".

При тщательном осмотре сельхозпродукции в кузове фуры MAN обнаружены 222 единицы подозрительного товара в виде картофеля. Веществом в "оригинальной" упаковке оказался гашиш. Его общий вес составил 72 килограмма 300 граммов. Эксперты уточнили, что наркотик был спрятан специалистами "процедурным способом". По делу ведется досудебное расследование, рассказали в СГБ Узбекистана 24 марта 2026 года.

