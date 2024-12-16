Казахстанец пропал при попытке незаконно пересечь границу с Кыргызстаном
Фото: gov.kg
Милиция Кыргызстана опубликовала ориентировку на молодого человека из Казахстана, который пропал во время попытки незаконного пересечения границы. О его исчезновении заявил отец, сообщает Zakon.kz.
По информации 24.kg, казахстанца разыскивает ГУВД Чуйской области.
"В милицию с заявлением обратился гражданин Казахстана, который сообщил о пропаже сына Алибека Саматулы, 1997 года рождения. Он пропал в ночь на 14 ноября при попытке незаконного пересечения казахско-кыргызской границы", – говорится в сообщении.
Приметы пропавшего: рост 174 сантиметра, среднего телосложения, короткие волосы и родинка на лице. Особая примета – шрам на левой ноге. На момент исчезновения он был одет в черный спортивный костюм и черную куртку с красной полоской на рукаве и белой окантовкой.
Фото ГУВД Чуйской области
По данному факту начата досудебная проверка.
Ранее сообщалось, что на границе с Кыргызстаном планируют внедрить электронную очередь. Речь идет об автомобильных пунктах пропуска "Айша-Биби", "Аухатты", "Карасу", "Кордай", "Сартобе", "Сыпатай Батыр" в Жамбылской области и "Кеген" в Алматинской области.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript