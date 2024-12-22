266 кг марихуаны обнаружили у водителя на трассе в Карагандинской области

На трассе "Караганда – Астана" сотрудники полиции Карагандинской области изъяли 13 мешков марихуаны, общим весом в 266 кг, сообщает Zakon.kz.

Такой груз правоохранители обнаружили в автомобиле Audi A6, за рулем которого находился 38-летний житель Жамбылской области. В салоне машины находился его ровесник – попутчик, проживающий в том же регионе.

"В ходе осмотра автомобиля на заднем сиденье и в багажнике обнаружили и изъяли 13 мешков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, содержимое оказалось высушенной марихуаной общим весом более 266 килограммов", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под арестом.

С начала года в Карагандинской области из незаконного оборота изъято 446 килограммов различных запрещенных веществ, включая более 100 килограммов гашиша, свыше 180 килограммов марихуаны и 12 килограммов синтетических наркотиков.

Ранее в Жетысуской области ликвидировали нарколабораторию, где изготавливали синтетические вещества. В ходе расследования изъято более 6,4 кг мефедрона.