Более 100 кг марихуаны и оружие хранил в гараже житель области Улытау

Полиция изъяла более 100 кг марихуаны и оружие в области Улытау, сообщает Zakon.kz.

В рамках операции "Қарасора-2025" сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью Департамента полиции области, координируемые прокуратурой, провели обыск в поселке Кенгир, рядом с Жезказганом. В гараже частного дома полицейские нашли шесть мешков и один сверток с засушенной марихуаной. Общий вес изъятого наркотика составил 103 кг.

"В гараже нашли крупную партию наркотиков, охотничье ружье "Вепрь" с 32 патронами и электронные весы. На участке дома обнаружили и изъяли куст конопли. 37-летний житель Сатпаева оказался причастен к изъятым предметам и веществам. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания", – рассказали в полиции.

В данное время идут досудебные расследования.

