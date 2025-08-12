#АЭС в Казахстане
Происшествия

Более 100 кг марихуаны и оружие хранил в гараже житель области Улытау

наркотики и оружие нашли в области Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 20:01 Фото: polisia.kz
Полиция изъяла более 100 кг марихуаны и оружие в области Улытау, сообщает Zakon.kz.

В рамках операции "Қарасора-2025" сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью Департамента полиции области, координируемые прокуратурой, провели обыск в поселке Кенгир, рядом с Жезказганом. В гараже частного дома полицейские нашли шесть мешков и один сверток с засушенной марихуаной. Общий вес изъятого наркотика составил 103 кг.

"В гараже нашли крупную партию наркотиков, охотничье ружье "Вепрь" с 32 патронами и электронные весы. На участке дома обнаружили и изъяли куст конопли. 37-летний житель Сатпаева оказался причастен к изъятым предметам и веществам. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания", – рассказали в полиции.

В данное время идут досудебные расследования.

Ранее сообщалось, что житель Жамбылской области выращивал марихуану в огороде и поплатился за это.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
