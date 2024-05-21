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Токаев поручил ускорить ремонт Мангистауского атомного энергетического комбината

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 18:35 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая. В ходе встречи он поставил перед новым акимом Мангистауской области Нурдаулетом Килыбаем ряд актуальных задач, сообщает Zakon.kz.

Акорда опубликовала список поставленных перед акимом задач:

  • предстоит активизировать работу по диверсификации экономики региона, включая создание новых производств и "точек роста";
  •  особого внимания требует развитие туризма, а также строительной и транспортно-логистической отраслей.

Глава государства отметил важность комплексных мер по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Акиму поручено ускорить ремонт и модернизацию инфраструктуры Мангистауского атомного энергетического комбината и предприятия "Каспий жылу, су арнасы", обеспечивающих теплом и питьевой водой Актау и близлежащие населенные пункты. Для ликвидации дефицита воды необходимо увеличить мощность опреснительного завода "Каспий" и ввести в эксплуатацию дополнительные объекты водоснабжения за счет частных инвестиций.

Ранее в Акорде под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2023 год.

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