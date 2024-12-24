Дерзкую кражу из ломбарда на 46,5 млн тенге совершили иностранцы в Астане

В Астане группа иностранцев совершила дерзкую кражу из ломбарда, сообщает Zakon.kz.

По информации столичной полиции от 24 декабря 2024 года, установлено, что группа из пяти мужчин заранее тщательно спланировала преступление.

"Злоумышленники добыли ключи от ломбарда и дождались момента, когда сотрудница покинула помещение на обеденный перерыв. Воспользовавшись этой возможностью, они проникли внутрь и украли 654 золотых изделия общей стоимостью 45 млн тенге, а также более 1,5 млн тенге наличными из кассы. После кражи преступники скрылись с места происшествия и покинули город, направившись в западный регион страны", – рассказали в ДП.

Полицейские задержали подозреваемых во дворе одного из домов в Уральске, где те пытались арендовать жилье. Выяснилось, что задержанные являются гражданами другого государства. На данный момент они находятся под стражей, по данному факту проводится досудебное расследование.

В ноябре 2024 года Zakon.kz писал о приговоре по факту кражи наручных часов стоимостью в однокомнатную квартиру.