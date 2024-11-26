Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане украли наручные часы стоимостью в однокомнатную квартиру

Наручные часы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 15:02 Фото: pixabay
В Астане за кражу часов Breguet Classique Grande Complication, оцененных в 22,3 млн тенге, осудили двух человек. Всего было украдено пять наручных часов общей стоимостью 36,1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как следует из приговора Межрайонного суда по уголовным делам Астаны, 6 января 2024 года несколько человек проникли в одну из квартир в центре города и украли пять наручных часов:

• Breguet Classique Grande Complication стоимостью 22,3 млн тенге;

• Franck Muller Mariner стоимостью 6,8 млн тенге;

• Daniel Roth Papillon Chronograph стоимостью 4,8 млн тенге;

• Rado Sintra стоимостью 1,3 млн тенге;

• Garmin Fenix 7X стоимостью 362 тыс. тенге.

Также из сейфа украли 500 тыс. тенге. Согласно материалам дела, 46-летний мужчина и его 61-летний сообщник-медвежатник вскрыли сейф потерпевшего. Самые дорогие часы продали на рынке "Алаш" в городе Шымкенте за 800 тыс. тенге.

Ювелир разобрал Breguet Classique Grande Complication, полученное золото расплавил и изготовил разные изделия. Хозяин оценил стоимость Breguet Classique Grande Complication в 50 млн тенге. Экспертиза же, с учетом износа, оценила предмет статуса и роскоши в 22,3 млн тенге.

В ходе расследования потерпевшему вернули деньги и все часы, кроме проданных и разобранных Breguet Classique Grande Complication. От них остался только механизм стоимостью в 1,1 млн тенге.

Суд признал медвежатника виновным в краже в особо крупном размере и назначил ему 5,5 лет лишения свободы. Его коллегу по этой же статье приговорили к двум годам в учреждении минимальной безопасности. Осужденные остались должны потерпевшему 21,2 млн тенге. Приговор не вступил в законную силу.

В январе департамент полиции Астаны сообщил о краже швейцарских часов и валюты на 100 млн тенге у жителя Астаны. В преступлении подозревались три человека.

Читайте также

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, оружие, пистолет, задержание
Полицейского начальника задержали при получении взятки в 2 млн тенге
Казахстан направит рекордные объемы воды в Аральское море
Казахстан направит рекордные объемы воды в Аральское море
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Погибшего на работе казахстанца судили за собственную смерть
Бауыржан Муканов
Астана 2024 год Кражи Приговоры Часы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
землетрясение близ Алматы
Жители нескольких городов почувствовали землетрясение, произошедшее в Жетысуской области
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: