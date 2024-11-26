В Астане украли наручные часы стоимостью в однокомнатную квартиру

В Астане за кражу часов Breguet Classique Grande Complication, оцененных в 22,3 млн тенге, осудили двух человек. Всего было украдено пять наручных часов общей стоимостью 36,1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как следует из приговора Межрайонного суда по уголовным делам Астаны, 6 января 2024 года несколько человек проникли в одну из квартир в центре города и украли пять наручных часов:

• Breguet Classique Grande Complication стоимостью 22,3 млн тенге; • Franck Muller Mariner стоимостью 6,8 млн тенге; • Daniel Roth Papillon Chronograph стоимостью 4,8 млн тенге; • Rado Sintra стоимостью 1,3 млн тенге; • Garmin Fenix 7X стоимостью 362 тыс. тенге.

Также из сейфа украли 500 тыс. тенге. Согласно материалам дела, 46-летний мужчина и его 61-летний сообщник-медвежатник вскрыли сейф потерпевшего. Самые дорогие часы продали на рынке "Алаш" в городе Шымкенте за 800 тыс. тенге.

Ювелир разобрал Breguet Classique Grande Complication, полученное золото расплавил и изготовил разные изделия. Хозяин оценил стоимость Breguet Classique Grande Complication в 50 млн тенге. Экспертиза же, с учетом износа, оценила предмет статуса и роскоши в 22,3 млн тенге.

В ходе расследования потерпевшему вернули деньги и все часы, кроме проданных и разобранных Breguet Classique Grande Complication. От них остался только механизм стоимостью в 1,1 млн тенге.

Суд признал медвежатника виновным в краже в особо крупном размере и назначил ему 5,5 лет лишения свободы. Его коллегу по этой же статье приговорили к двум годам в учреждении минимальной безопасности. Осужденные остались должны потерпевшему 21,2 млн тенге. Приговор не вступил в законную силу.

В январе департамент полиции Астаны сообщил о краже швейцарских часов и валюты на 100 млн тенге у жителя Астаны. В преступлении подозревались три человека.