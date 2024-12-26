Фейерверки и петарды со смертоносным потенциалом продавали в Усть-Каменогорске

Свыше 200 коробок контрафактной пиротехники изъяли из торгового оборота полицейские Восточно-Казахстанской области. Фейерверки и петарды с мощной взрывной силой продавали в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

По информации 24.kz, взрывоопасные предметы хранили в неприспособленных помещениях. Во время сезонных рейдов опасные подделки изъяли с прилавков. Предпринимателям выписали административные штрафы. При этом лицензии на реализацию пиротехники в регионе имеют лишь четыре фирмы.

"Составлено более 20 административных протоколов за незаконную торговлю. Наибольшее число выявленных нарушений в Усть-Каменогорске, Уланском и Глубоковском районах. Здесь, в самом центре города, даже не из-под полы, а открыто продавали поддельные петарды. Лавку с опасной пиротехникой удалось закрыть". Аслан Закиров, старший инспектор управления административной полиции ДП ВКО

Чтобы восточноказахстанцы встретили Новый год без последствий для здоровья, спасатели весь декабрь будут дежурить на рынках. Специалисты напоминают, что розничная продажа пиротехнических изделий разрешена лишь в специально подготовленных павильонах, оснащенных пожарной сигнализацией и средствами защиты товара от огня и прямых солнечных лучей.

Ранее стало известно, что спасатели и полицейские ищут контрафактную пиротехнику в Алматы.