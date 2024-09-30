Исчезающий вид черепах продавали в одном из зоомагазинов Усть-Каменогорска

В Усть-Каменогорске полиция пресекла незаконную продажу среднеазиатских черепах. Об этом 30 сентября 2024 года рассказали в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

О возможном нарушении закона, касающемся содержания пресмыкающихся в одном из зоомагазинов, в полицию заявила местная жительница.

"Сотрудники природоохранной полиции провели проверку в магазине, где обнаружили три особи среднеазиатских черепах, на содержание и продажу которых у продавцов не было разрешающих документов... По данному факту в отношении них возбуждено административное дело по статье "Незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов". Пресс-служба ДП ВКО

Материалы переданы в Восточно-Казахстанскую областную инспекцию лесного хозяйства и животного мира для дальнейшего разбирательства.

"Среднеазиатская черепаха включена в Красный список Международного союза охраны природы, как уязвимый вид. Также находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)", – отметили в пресс-службе ДП ВКО.

Вместе с тем стражи порядка напомнили о важности соблюдения законодательства в сфере охраны дикой природы и призвали граждан активно участвовать в сохранении экологического баланса.

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