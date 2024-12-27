Тяжелые травмы: водитель в Алматы столкнулся с железобетонным ограждением
По информации специального корреспондента Zakon.kz, Chevrolet Cobalt двигался по улице Саина в южном направлении, проехав поворот на микрорайон Мадениет.
По невыясненным обстоятельствам, автомобиль свернул в сторону, где залетев на кучу снега стал двигаться вперед.
Фото: Zakon.kz
По центру находился мощный железобетонный отбойник, который ограждал автомобили от падения в реку.
Фото: Zakon.kz
В результате автомобиль налетел прямо на отбойник и пробил всю переднюю часть транспорта. Повреждению подверглась и внутренняя часть машины.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП водитель получил тяжелые травмы. У него диагностировали перелом обеих ног и другие повреждения.
Фото: Zakon.kz
Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в ближайшую больницу.
Фото: Zakon.kz
На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Они занимаются оформлением ДТП и выясняют все обстоятельства происшествия.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
По предварительным данным, водитель уснул за рулем.
Фото: Zakon.kz
Правоохранителям предстоит разобраться, что произошло на самом деле.
Ранее сообщалось, что неосторожное слово пассажирки привело к ночной аварии в Алматы.