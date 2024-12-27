Тяжелые травмы: водитель в Алматы столкнулся с железобетонным ограждением

Ночью 28 декабря в Алматы произошло ДТП. На новом участке Саина, недалеко от микрорайона Мадениет, произошло столкновение автомобиля Chevrolet Cobalt и отбойника, сообщает Zakon.kz.

По информации специального корреспондента Zakon.kz, Chevrolet Cobalt двигался по улице Саина в южном направлении, проехав поворот на микрорайон Мадениет.

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По невыясненным обстоятельствам, автомобиль свернул в сторону, где залетев на кучу снега стал двигаться вперед.

Фото: Zakon.kz

По центру находился мощный железобетонный отбойник, который ограждал автомобили от падения в реку.

Фото: Zakon.kz

В результате автомобиль налетел прямо на отбойник и пробил всю переднюю часть транспорта. Повреждению подверглась и внутренняя часть машины.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП водитель получил тяжелые травмы. У него диагностировали перелом обеих ног и другие повреждения.

Фото: Zakon.kz

Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в ближайшую больницу.

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Они занимаются оформлением ДТП и выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

Фото: Zakon.kz

Правоохранителям предстоит разобраться, что произошло на самом деле.

Ранее сообщалось, что неосторожное слово пассажирки привело к ночной аварии в Алматы.