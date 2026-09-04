#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
455.86
528.84
5.25
Происшествия

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Алматы

Машина, авария, разбитое авто, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 05:40 Фото: Zakon.kz
В Алматы ночью 4 сентября 2026 года на пересечении улиц Яссауи и Тагзым произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля Chevrolet Cobalt и Hyundai Accent, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель Hyundai двигался в западном направлении по улице Тогзым. Он проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток, где произошло столкновение с Chevrolet Cobalt.

Авто въехало в столб, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 05:40

Фото: Zakon.kz

Сообщается, что от удара обе машины отбросило в стороны. Chevrolet Cobalt перелетел арык и врезался в опору газовой трубы. Второе авто вылетело на полосу встречного движения.

Разбитая машина, авария, люди, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 05:40

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали три человека: водитель и пассажир Chevrolet Cobalt и пассажир Hyundai Accent.

Разбитая машина, авария, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 05:40

Фото: Zakon.kz

Страшная авария со смертельным исходом произошла на трассе в Актюбинской области 3 сентября 2026 года. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
ДТП
03:13, 11 сентября 2024
Три автомобиля столкнулись в Алматы
ДТП в Алматы
17:03, 28 мая 2026
Жесткое ДТП на встречке в Алматы: легковушка перевернула "Газель"
Ночная авария в Алматы
06:59, 01 марта 2026
Ночное столкновение двух автомобилей обесточило дома в одном из районов Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сонг Ядонг во время поединка с Умаром Нурмагомедовым
04:59, 04 сентября 2026
Ядонг назвал победителя трилогии Двалишвили - Ян
Хамзат Чимаев высказался о потенциальном бое Стрикленда и Имавова
04:22, 04 сентября 2026
Чимаев отреагировал на потенциальный титульный бой Стрикленда и Имавова
Мирра Андреева вышла в третий круг US Open
03:53, 04 сентября 2026
Мирра Андреева с "баранкой" обыграла Еву Лис во втором круге US Open
Юлия Путинцева в первом круге US Open
03:28, 04 сентября 2026
Появился видеообзор поражения Путинцевой во втором круге US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: