Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Алматы

В Алматы ночью 4 сентября 2026 года на пересечении улиц Яссауи и Тагзым произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля Chevrolet Cobalt и Hyundai Accent, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель Hyundai двигался в западном направлении по улице Тогзым. Он проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток, где произошло столкновение с Chevrolet Cobalt.

Сообщается, что от удара обе машины отбросило в стороны. Chevrolet Cobalt перелетел арык и врезался в опору газовой трубы. Второе авто вылетело на полосу встречного движения.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель и пассажир Chevrolet Cobalt и пассажир Hyundai Accent.

Страшная авария со смертельным исходом произошла на трассе в Актюбинской области 3 сентября 2026 года. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек.