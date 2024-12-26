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Происшествия

Неосторожное слово пассажирки привело к ночной аварии в Алматы

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 02:35 Фото: Zakon.kz
Ночное ДТП произошло 27 декабря в Алматы на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Ходжанова. К столкновению автомобилей привело неосторожное слово пассажирки одного из транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Mercedes A двигался по улице Ходжанова, выезжая на проспект Аль-Фараби в западном направлении, водитель собирался перестроиться в левый, соседний ряд, то есть покинуть разгонную полосу.

В момент совершения этого маневра автомобиль Toyota Camry, который двигался попутно через сплошную полосу, резко повернул направо.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 02:35

Фото: Zakon.kz

Со слов водителя Mercedes, он не успел затормозить, стал уводить машину в сторону и на полном ходу протаранил Camry, выбив ее с дороги.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 02:35

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадала женщина, пассажирка, которая сидела сзади. На нее пришелся весь удар.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 02:35

Фото: Zakon.kz

Как позже выяснилось со слов водителя Mercedes, за рулем Toyota была женщина, которая везла пассажирку.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 02:35

Фото: Zakon.kz

Когда они двигались по Аль-Фараби, проезжая улицу Ходжанова, пассажирка вскрикнула, что "именно здесь" ей нужно направо. Судя по всему, водительница растерялась и инстинктивно отреагировала на повышенный голос попутчицы, тут же повернув через сплошную. В результате этого произошло ДТП.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 02:35

Фото: Zakon.kz

В итоге пассажирка, которой нужно было "срочно домой, направо", не доехав считанные метры до дома, отправилась в больницу.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 02:35

Фото: Zakon.kz

Сотрудники дорожной полиции занимаются оформлением этого ДТП.

Параллельно с этим казахстанцы переживают трагедию, связанную с авиакатастрофой. Вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов 26 декабря на пресс-конференции РСК рассказал, какое решение принято относительно помощи семьям погибших пассажиров азербайджанского самолета.

Аксинья Титова
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