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События

Учителя истории и дантиста посадили на 19 лет: готовили наркотики, устранили свидетеля

Зал суда, суд, присяжные, суд присяжных, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 16:42 Фото: Zakon.kz
26 декабря 2024 года уголовный суд Актюбинской области огласил приговор учителю истории и зубному технику. Их обвинили в изготовлении наркотиков. А также учителя – в организации убийства свидетеля их промысла, которое совершил дантист, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, подсудимые с марта 2023 года по 13 января 2024 года в арендованном гараже устроили лабораторию по изготовлению психотропных веществ и их аналогов.

Для распространения по Актобе мефедрона учитель истории через знакомого-посредника хотел привлечь потенциального продавца. Однако тот отказался. А в январе 2024 года несостоявшегося продавца мефедрона арестовали на 20 суток за совершение административного правонарушения. Кроме того, в отношении него было возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков без цели сбыта.  

"Историк", узнав об этом и боясь, что арестованный расскажет полиции про его деятельность, решил устранить связующее звено между ним и арестованным – своего знакомого-посредника. Для этого он привлек соучастника дантиста. 13 января они обманом вывезли жертву в укромное место, где зубной техник зарезал его.

В суде оба подсудимых не признали вину в изготовлении наркотиков, а убийство перекладывали друг на друга.

Суд признал подсудимых виновными и обоим назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет. С осужденных будет взыскано в пользу потерпевших по 10 млн тенге с каждого в качестве компенсации морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в КНБ РК рассказали о выявлении в Костанайской области лаборатории по производству синтетических наркотиков. В ходе обыска было изъято около двух килограммов готового психотропного вещества "мефедрон". 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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