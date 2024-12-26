Учителя истории и дантиста посадили на 19 лет: готовили наркотики, устранили свидетеля

26 декабря 2024 года уголовный суд Актюбинской области огласил приговор учителю истории и зубному технику. Их обвинили в изготовлении наркотиков. А также учителя – в организации убийства свидетеля их промысла, которое совершил дантист, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, подсудимые с марта 2023 года по 13 января 2024 года в арендованном гараже устроили лабораторию по изготовлению психотропных веществ и их аналогов.

Для распространения по Актобе мефедрона учитель истории через знакомого-посредника хотел привлечь потенциального продавца. Однако тот отказался. А в январе 2024 года несостоявшегося продавца мефедрона арестовали на 20 суток за совершение административного правонарушения. Кроме того, в отношении него было возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков без цели сбыта.

"Историк", узнав об этом и боясь, что арестованный расскажет полиции про его деятельность, решил устранить связующее звено между ним и арестованным – своего знакомого-посредника. Для этого он привлек соучастника дантиста. 13 января они обманом вывезли жертву в укромное место, где зубной техник зарезал его.

В суде оба подсудимых не признали вину в изготовлении наркотиков, а убийство перекладывали друг на друга.

Суд признал подсудимых виновными и обоим назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет. С осужденных будет взыскано в пользу потерпевших по 10 млн тенге с каждого в качестве компенсации морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в КНБ РК рассказали о выявлении в Костанайской области лаборатории по производству синтетических наркотиков. В ходе обыска было изъято около двух килограммов готового психотропного вещества "мефедрон".