Происшествия

Проверка квартир в Актобе привела полицейских в наркопритоны

Наркопритоны в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 20:20 Фото: пресс-служба МВД
Полицейские Актобе выявляют наркопритоны в жилых помещениях. Собственников жилья привлекают к уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, стражи порядка обходят квартиры и частные дома в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок". Особое внимание уделяют преступлениям, которые губят здоровье населения.

Во время поквартирного обхода полицейские привлекли к уголовной ответственности владельцев двух квартир, предоставивших свое жилье для организации наркопритонов. 12 человек, принимавших там наркотики, направили на принудительное лечение, еще 139 наркозависимых поставили на специальный учет.

Отмечается, что с 1 сентября в областном центре зафиксировали на стенах многоэтажек 44 граффити с рекламой наркотиков. В результате возбудили 27 уголовных дел. Теперь по ним ведут досудебные расследования.

Ранее мы рассказывали о том, что в Шымкенте накрыли международную наркосеть.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
