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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Пять человек выехали в сторону поселка в Улытауской области и пропали

помощь спасателей в Улытауской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 19:37 Фото: скриншот видео
Из поселка Жезды Улытауской области 28 декабря пять человек на легковом автомобиле выехали в сторону крестьянского хозяйства "Бидаш-ана" и не выходили на связь. 29 декабря родственники обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Силами МЧС с применением БПЛА проводились поиски пяти человек.

"Сегодня поисковой группой пропавшие найдены и эвакуированы в п. Жезды. В медицинской помощи они не нуждались. Оказалось, что из-за неисправности техники они застряли в снежном заносе". Пресс-служба МЧС РК

Ранее спасатели Кокшетау помогли попавшему в беду двухлетнему малышу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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