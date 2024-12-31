В Алматы минивэн сбил пешехода, перебегавшего дорогу
По предварительным данным, минивэн под управлением женщины двигался в северном направлении, когда под пешеходным мостом на дорогу неожиданно выбежал мужчина.
Фото: Zakon.kz
Водитель не успела затормозить, и автомобиль сбил пешехода на полном ходу.
Фото: Zakon.kz
От сильного удара мужчину отбросило через разделительную аллею на встречную полосу. По счастливой случайности движущиеся навстречу автомобили не наехали на него.
Фото: Zakon.kz
Пострадавший получил тяжелые травмы, включая многочисленные ссадины, ушибы и открытый перелом ноги.
Очевидцы сообщили, что от мужчины исходил запах алкоголя, рядом с ним была обнаружена бутылка пива и продукты.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы произошло ДТП с участием двух автомобилей на Восточной объездной.