В Алматы минивэн сбил пешехода, перебегавшего дорогу

На Восточной объездной дороге в Алматы 31 декабря произошло ДТП с участием автомобиля Kia Carnival, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, минивэн под управлением женщины двигался в северном направлении, когда под пешеходным мостом на дорогу неожиданно выбежал мужчина.

Фото: Zakon.kz

Водитель не успела затормозить, и автомобиль сбил пешехода на полном ходу.

Фото: Zakon.kz

От сильного удара мужчину отбросило через разделительную аллею на встречную полосу. По счастливой случайности движущиеся навстречу автомобили не наехали на него.

Фото: Zakon.kz

Пострадавший получил тяжелые травмы, включая многочисленные ссадины, ушибы и открытый перелом ноги.





Очевидцы сообщили, что от мужчины исходил запах алкоголя, рядом с ним была обнаружена бутылка пива и продукты.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы произошло ДТП с участием двух автомобилей на Восточной объездной.