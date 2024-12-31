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Происшествия

В Алматы минивэн сбил пешехода, перебегавшего дорогу

В Алматы минивэн сбил пешехода, перебегавшего дорогу, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 20:04 Фото: Zakon.kz
На Восточной объездной дороге в Алматы 31 декабря произошло ДТП с участием автомобиля Kia Carnival, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, минивэн под управлением женщины двигался в северном направлении, когда под пешеходным мостом на дорогу неожиданно выбежал мужчина.

В Алматы минивэн сбил пешехода, перебегавшего дорогу, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 20:04

Фото: Zakon.kz

Водитель не успела затормозить, и автомобиль сбил пешехода на полном ходу.

В Алматы минивэн сбил пешехода, перебегавшего дорогу, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 20:04

Фото: Zakon.kz

От сильного удара мужчину отбросило через разделительную аллею на встречную полосу. По счастливой случайности движущиеся навстречу автомобили не наехали на него.

В Алматы минивэн сбил пешехода, перебегавшего дорогу, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 20:04

Фото: Zakon.kz

Пострадавший получил тяжелые травмы, включая многочисленные ссадины, ушибы и открытый перелом ноги. 


Очевидцы сообщили, что от мужчины исходил запах алкоголя, рядом с ним была обнаружена бутылка пива и продукты. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы произошло ДТП с участием двух автомобилей на Восточной объездной. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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