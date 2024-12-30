В Алматы произошло ДТП с участием двух автомобилей на Восточной объездной

В ночь на 31 декабря на Восточной объездной дороге в Алматы произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя Toyota Windom, он двигался по крайней правой полосе в северном направлении с разрешенной скоростью 80 км/ч. На подъезде к улице Шокая на дорогу резко выехала Toyota Corolla, пересекая его путь. Несмотря на попытки водителя избежать столкновения, произошла авария.

Фото: Zakon.kz

Автомобили столкнулись вскользь, что привело к серьезным повреждениям обеих машин. У Toyota Windom оторвало колесо, и она продолжила движение еще около 100 метров. Toyota Corolla отлетела в другую сторону и врезалась в отбойник.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии никто из участников не пострадал, однако повреждения автомобилей оказались значительными.





На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и службы спасения для освобождения проезжей части.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В центре Астаны на мосту вечером 29 декабря 2024 года произошло ДТП, в котором погиб человек.