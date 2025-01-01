Пьяный мужчина разъезжал на снегоходе в центре в Караганды

В Караганде оштрафовали мужчину за то, что он в состоянии алкогольного опьянения управлял снегоходом и ездил в центре города, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Карагандинской области, в новогоднюю ночь на дорогах задержаны два водителя за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 37-летний мужчина, управлявший снегоходом в центре города.

"При проверке документов полицейские почувствовали от водителя запах алкоголя, а медицинское освидетельствование подтвердило легкую степень опьянения. В отношении мужчины составили административный протокол, который будет направлен в суд". ДП Карагандинской области

В целом, в Карагандинской области новогодняя ночь прошла без преступлений. В ходе патрулирования сотрудники полиции оперативно реагировали на возникающие ситуации. Так, были найдены трое несовершеннолетних, которые потерялись в толпе. Стражи порядка помогли им быстро вернуться к родителям.

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