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Происшествия

Пьяный мужчина разъезжал на снегоходе в центре в Караганды

Оштрафован пьяный мужчина за вождение снегохода в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 14:46 Фото: pixabay
В Караганде оштрафовали мужчину за то, что он в состоянии алкогольного опьянения управлял снегоходом и ездил в центре города, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Карагандинской области, в новогоднюю ночь на дорогах задержаны два водителя за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 37-летний мужчина, управлявший снегоходом в центре города.

"При проверке документов полицейские почувствовали от водителя запах алкоголя, а медицинское освидетельствование подтвердило легкую степень опьянения. В отношении мужчины составили административный протокол, который будет направлен в суд".ДП Карагандинской области

В целом, в Карагандинской области новогодняя ночь прошла без преступлений. В ходе патрулирования сотрудники полиции оперативно реагировали на возникающие ситуации. Так, были найдены трое несовершеннолетних, которые потерялись в толпе. Стражи порядка помогли им быстро вернуться к родителям.

Пожары, взлом дверей и спасение людей: в МЧС показал кадры из новогодней смены.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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