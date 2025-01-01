Пожары, взлом дверей и спасение людей: в МЧС показал кадры из новогодней смены

В новогоднюю ночь казахстанские спасатели совершили 158 выездов, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что 88 раз спасателей вызывали на пожары, а также 70 раз они участвовали в поисковых операциях и аварийно-спасательных работах. За последние сутки уходящего 2024 года сотрудники министерства эвакуировали 25 человек, в том числе восемь детей.

Спасатели призывают казахстанцев соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не совершать дальние поездки.

Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния, отметили в ведомстве.

Водителя спасли в новогоднюю ночь в Костанайской области.