Пожары, взлом дверей и спасение людей: в МЧС показал кадры из новогодней смены
Фото: МЧС РК
В новогоднюю ночь казахстанские спасатели совершили 158 выездов, сообщает Zakon.kz.
В МЧС РК рассказали, что 88 раз спасателей вызывали на пожары, а также 70 раз они участвовали в поисковых операциях и аварийно-спасательных работах. За последние сутки уходящего 2024 года сотрудники министерства эвакуировали 25 человек, в том числе восемь детей.
Спасатели призывают казахстанцев соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не совершать дальние поездки.
Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния, отметили в ведомстве.
Водителя спасли в новогоднюю ночь в Костанайской области.
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