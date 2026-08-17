Успели уберечь от беды: пьяного мопедиста задержали в Алматы

В Алматы сотрудники полиции задержали мужчину, управлявшего мопедом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Вместе с тем в полиции подчеркнули, что этот опасный эпизод – далеко не единственный только за минувшие выходные.

Всего полицейские выявили 27 пьяных водителей и пресекли 4 575 нарушений ПДД. 28 раз водители выезжали на встречную полосу. 71 мопедист задержан за нарушения правил эксплуатации. Еще шесть нарушителей использовали подложные государственные номера.

На днях в Алматы 20-летняя девушка пострадала в ДТП на улице Утеген батыра.