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Происшествия

Успели уберечь от беды: пьяного мопедиста задержали в Алматы

Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 21:44 Фото: unsplash
В Алматы сотрудники полиции задержали мужчину, управлявшего мопедом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Вместе с тем в полиции подчеркнули, что этот опасный эпизод – далеко не единственный только за минувшие выходные.

Всего полицейские выявили 27 пьяных водителей и пресекли 4 575 нарушений ПДД. 28 раз водители выезжали на встречную полосу. 71 мопедист задержан за нарушения правил эксплуатации. Еще шесть нарушителей использовали подложные государственные номера.

На днях в Алматы 20-летняя девушка пострадала в ДТП на улице Утеген батыра.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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