Водитель легковой машины и пассажир чуть не замерзли на трассе в Костанайской области

Ночью 2 января в 35 километрах от города Аркалык сломался легковой автомобиль. Из-за сильной метели водитель и пассажир были обречены замерзнуть на трассе, сообщает Zakon.kz.

В условиях сильной метели они не смогли самостоятельно продолжить путь. Поэтому к ним на помощь пришли спасатели.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Они эвакуировали два человека с места происшествия и доставили их домой. Медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС напоминают, что перед поездками важно внимательно следить за техническим состоянием автомобиля, погодными условиями и иметь при себе необходимый минимум для экстренных ситуаций.

Ранее сообщалось, что минивэн с иностранцами застрял в сугробе на трассе около Хромтау.