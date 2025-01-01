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Происшествия

Водитель легковой машины и пассажир чуть не замерзли на трассе в Костанайской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 02:20 Фото: pexels
Ночью 2 января в 35 километрах от города Аркалык сломался легковой автомобиль. Из-за сильной метели водитель и пассажир были обречены замерзнуть на трассе, сообщает Zakon.kz.

В условиях сильной метели они не смогли самостоятельно продолжить путь. Поэтому к ним на помощь пришли спасатели.

Спасатели МЧС вызволили мужчину из снежного плена, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 02:20

Фото: пресс-служба МЧС РК

Они эвакуировали два человека с места происшествия и доставили их домой. Медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС напоминают, что перед поездками важно внимательно следить за техническим состоянием автомобиля, погодными условиями и иметь при себе необходимый минимум для экстренных ситуаций.

Ранее сообщалось, что минивэн с иностранцами застрял в сугробе на трассе около Хромтау.

Аксинья Титова
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