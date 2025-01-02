Спасатели дважды за ночь пришли на помощь пациентам и медикам
В связи с сильным бураном, который разыгрался в Карасуском районе Костанайской области, жители села Новоселовка оказались буквально отрезаны от мира, потому что снегом замело все подъездные пути к населенному пункту. При этом женщине 1966 года рождения понадобилась помощь врачей.
"Медики скорой помощи не смогли пробиться к пациентке и обратились к спасателям, которые в свою очередь отправились в путь на внедорожнике. Благополучно преодолев таким образом сложный участок дороги, сотрудники МЧС доставили тяжело больную пациентку в больницу", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Еще одно тревожное сообщение поступило в ночь на 2 января из Шортандинского района Акмолинской области. Экстренная транспортировка в медицинское учреждение понадобилась работнику частного аэродрома 1973 года рождения, который резко почувствовал недомогание.
"Дорога была занесена снегом, поэтому владельцы аэродрома не могли доставить мужчину к медикам на своем транспорте".
Преодолев сложный участок дороги на автомобиле высокой проходимости, спасатели эвакуировали больного до трассы и передали бригаде Центра медицины катастроф МЧС для дальнейшей транспортировки в больницу.
Фото: МЧС РК
Ранее в Костанайской области из-за непогоды чуть не замерзли на трассе водитель и пассажир легковой машины.