#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Происшествия

Криминальную телефонную станцию оборудовали в съемной квартире в Алматы

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 13:06 Фото: freepik
В Алматы по подозрению в мошенничестве задержали двух 25-летних парней, которые организовали на съемной квартире бесперебойную работу sim-box, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, с помощью такого оборудования мошенники могли звонить казахстанцам по различным мессенджерам.

"Чтобы обманывать людей, преступникам необязательно присутствовать в той или иной стране, нужно лишь физическое присутствие в стране такого устройства, которое, используя интернет-трафик местных операторов сотовой связи, обеспечивает связь с подложных номеров", – уточняется в сообщении.
мошенники, слоты, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 13:06

Фото: МВД РК

Подозреваемых задержали в предновогодние дни при координации Департамента по противодействию киберпреступности МВД. Во время обыска в квартире изъяли четыре устройства sim-box на 32 слота каждое и 190 sim-карт казахстанских операторов сотовой связи, несколько телефонов и ноутбуков.

Проводятся следственные мероприятия. Задержанные находятся под стражей.

Это уже не первый случай подобного задержания за последнее время. 24 декабря 2024 года в Алматы задержали иностранца с оборудованием для мошенничества Sim-box.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Поделиться новостью
Читайте также
В поселке под Астаной произошло одновременно два пожара
Происшествия
11:56, Сегодня
В поселке под Астаной произошло одновременно два пожара
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: