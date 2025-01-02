Криминальную телефонную станцию оборудовали в съемной квартире в Алматы

В Алматы по подозрению в мошенничестве задержали двух 25-летних парней, которые организовали на съемной квартире бесперебойную работу sim-box, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, с помощью такого оборудования мошенники могли звонить казахстанцам по различным мессенджерам.

"Чтобы обманывать людей, преступникам необязательно присутствовать в той или иной стране, нужно лишь физическое присутствие в стране такого устройства, которое, используя интернет-трафик местных операторов сотовой связи, обеспечивает связь с подложных номеров", – уточняется в сообщении.

Фото: МВД РК

Подозреваемых задержали в предновогодние дни при координации Департамента по противодействию киберпреступности МВД. Во время обыска в квартире изъяли четыре устройства sim-box на 32 слота каждое и 190 sim-карт казахстанских операторов сотовой связи, несколько телефонов и ноутбуков.

Проводятся следственные мероприятия. Задержанные находятся под стражей.

Это уже не первый случай подобного задержания за последнее время. 24 декабря 2024 года в Алматы задержали иностранца с оборудованием для мошенничества Sim-box.