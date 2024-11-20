Полиция показала "телефонную станцию" мошенников, которые обзванивали казахстанцев

В Департаменте полиции Алматы 20 ноября 2024 года раскрыли подробности спецоперации, в ходе которой в арендованной квартире было обнаружено оборудование SIM-box, используемое интернет-мошенниками, сообщает Zakon.kz.

О том, что в Алматы пресечена деятельность, связанная с использованием оборудования для интернет-мошенничества, стало известно накануне, 19 ноября. В городской прокуратуре отметили, что был задержан мужчина, подозреваемый в использовании оборудования SIM-box для организации мошеннических схем.

В полиции южной столицы уточнили, что организовавшему мини-АТС в арендованной квартире 26 лет.

"Оборудование (SIM-box. – Прим ред.) используется интернет-мошенниками для активации различных интернет-сервисов и мессенджеров, что позволяет им оставаться анонимными. Эти SIM-карты применяются для регистрации аккаунтов, с помощью которых мошенники, находясь физически в другой стране, обзванивают граждан Казахстана. Подозреваемый сообщил, что нашел в интернете "работу", заключающуюся в настройке и подключении данного оборудования, а также в замене SIM-карт в слотах. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия в рамках уголовного дела", – рассказал первый заместитель начальника ДП Алматы Куатбек Науатов.

Он добавил, что задержанный взят под стражу.