Легенда о "безопасном счете" лишила казахстанку 19 млн тенге

В Алматы вынесен приговор по делу о мошенничестве с использованием Sim-box, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 мая 2025 года, рассказали в прокуратуре мегаполиса:

"При координации прокуратуры Алматы раскрыта и пресечена схема интернет-мошенничества, в результате которой потерпевшая передала злоумышленникам более 19 млн тенге, поверив в легенду о "безопасном счете".

Следствием установлено, что преступная группа действовала с применением устройства Sim-box, позволяющего подменять номера и анонимизировать исходящие звонки.

"В одной из арендованных квартир изъято более 1500 SIM-карт сотовых операторов, мобильные телефоны, ноутбук, роутер и само устройство, применявшееся для совершения противоправных действий. По делу задержаны двое подозреваемых. Один из них выполнял роль "дроппера" – получателя денежных средств, другой отвечал за техническое сопровождение мошеннической схемы". Прокуратура Алматы

В ходе расследования наложен арест на похищенные средства в сумме 7,8 млн тенге.

"Суд признал обоих виновными в совершении тяжкого преступления с использованием современных цифровых технологий. Им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС средней безопасности". Прокуратура Алматы

3 апреля 2025 года мы писали, что в Алматы задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов. В АФМ тогда отметили, что эти устройства используются в мошеннических схемах для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров.