Мужчина погиб в новогоднюю ночь на электроподстанции в Актюбинской области
Фото: Zakon.kz
На электроподстанции в Актюбинской области в новогоднюю ночь погиб мужчина. По предварительным данным, его смерть наступила после удара током, сообщает Zakon.kz.
По информации портала "Мой Город", трагедия произошла вечером 31 декабря 2024 года в поселке К. Нокина. 38-летний мужчина пошел проверить, почему нет электричества, после этого подстанция загорелась.
Фото: скриншот/mgorod.kz
"По факту происшесьвия на подстанции начали досудебное расследование. Предварительная причина смерти – удар электрическим током", – сообщили в пресс-службе Департамента Актюбинской области.
Ранее сообщалось, что полиция и Нацгвардия перешли на усиленный режим работы в Казахстане.
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