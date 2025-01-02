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Происшествия

Мужчина погиб в новогоднюю ночь на электроподстанции в Актюбинской области

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 16:06 Фото: Zakon.kz
На электроподстанции в Актюбинской области в новогоднюю ночь погиб мужчина. По предварительным данным, его смерть наступила после удара током, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой Город", трагедия произошла вечером 31 декабря 2024 года в поселке К. Нокина. 38-летний мужчина пошел проверить, почему нет электричества, после этого подстанция загорелась.

пожар, подстанция, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 16:06

Фото: скриншот/mgorod.kz

"По факту происшесьвия на подстанции начали досудебное расследование. Предварительная причина смерти – удар электрическим током", – сообщили в пресс-службе Департамента Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что полиция и Нацгвардия перешли на усиленный режим работы в Казахстане.

Андрей Дюсупов
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