Полиция и Нацгвардия перешли на усиленный режим работы в Казахстане

В Казахстане в канун новогодних праздников полиция и военнослужащие Национальной гвардии переходят на усиленный режим работы. Об этом 31 декабря 2024 года рассказали в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Глава МВД Ержан Саденов на совещании поставил перед личным составом конкретные задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан.

"Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии с честью несут службу, выполняя поставленные задачи. В эти праздничные дни наши граждане будут отдыхать в кругу семьи и близких. Соответственно, личный состав должен обеспечить высокий уровень безопасности в стране, реализацию принципа "закон и порядок", – отметил министр.

Он поручил личному составу провести гарнизонные разводы во всех регионах страны.

"Поручаю усилить охрану правопорядка, приблизить наряды к местам проведения праздничных мероприятий, взять под охрану центральные площади, объекты массового пребывания людей, места запуска салютов. Центр оперативного управления должен обеспечить круглосуточный визуальный контроль, оперативно реагировать на все происшествия", – сказал Ержан Саденов.

Отметим, что в новогоднюю ночь на службу заступают порядка 32 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии. Из них 12 тыс. будут находиться непосредственно возле мест проведения праздничных мероприятий.

Ранее в МВД сделали заявление касательно выдачи ИИН иностранцам за пределами Казахстана. Подробнее об этом по ссылке.