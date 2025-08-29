В Актюбинской области мужчина пытался спасти подростка и погиб вслед за ним

На реке Танаберген в Алгинском районе Актюбинской области утонули два человека – подросток и мужчина, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, 15-летний подросток купался в месте, где это категорически запрещено. В момент, когда он начал тонуть, на помощь ребенку бросился 32-летний мужчина. Но выбраться из воды ему тоже не удалось.

На место происшествия прибыли пожарные, сотрудники акимата и отдела по чрезвычайным ситуациям. К поискам подключились водолазы. Оба тела обнаружили и достали из воды. Они находились всего в семи метрах от берега, на глубине около трех метров.

Спасатели напоминают: даже опытные пловцы могут не справиться с течением и холодной водой. С начала купального сезона в области утонули девять человек. Четверо из них – несовершеннолетние.

"Купальный сезон подходит к концу. Вода в реках уже остыла, и купание в холодной воде представляет опасность для здоровья и жизни. Температура воды значительно снизилась, что может привести к переохлаждению, потере сознания и другим тяжелым последствиям. Особенно это опасно для детей и людей пожилого возраста. Мы настоятельно рекомендуем прекратить купание в открытых водоемах". Инженер управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Актюбинской области Жанабай Нурдаулет

