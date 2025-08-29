#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Происшествия

В Актюбинской области мужчина пытался спасти подростка и погиб вслед за ним

подросток и мужчина погибли на реке в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 22:31 Фото: pixabay
На реке Танаберген в Алгинском районе Актюбинской области утонули два человека – подросток и мужчина, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, 15-летний подросток купался в месте, где это категорически запрещено. В момент, когда он начал тонуть, на помощь ребенку бросился 32-летний мужчина. Но выбраться из воды ему тоже не удалось.

На место происшествия прибыли пожарные, сотрудники акимата и отдела по чрезвычайным ситуациям. К поискам подключились водолазы. Оба тела обнаружили и достали из воды. Они находились всего в семи метрах от берега, на глубине около трех метров.

Спасатели напоминают: даже опытные пловцы могут не справиться с течением и холодной водой. С начала купального сезона в области утонули девять человек. Четверо из них – несовершеннолетние.

"Купальный сезон подходит к концу. Вода в реках уже остыла, и купание в холодной воде представляет опасность для здоровья и жизни. Температура воды значительно снизилась, что может привести к переохлаждению, потере сознания и другим тяжелым последствиям. Особенно это опасно для детей и людей пожилого возраста. Мы настоятельно рекомендуем прекратить купание в открытых водоемах". Инженер управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Актюбинской области Жанабай Нурдаулет

Ранее сообщалось, что турист утонул на популярном курорте во время дайвинга.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Дети аплодисментами поблагодарили пожарных Уральска
Происшествия
22:38, Сегодня
Дети аплодисментами поблагодарили пожарных Уральска
Попытка самоубийства в аэропорту Алматы: стали известны детали инцидента
Происшествия
20:32, Сегодня
Попытка самоубийства в аэропорту Алматы: стали известны детали инцидента
Шестилетняя девочка получила травму в аквапарке Актау
Происшествия
20:04, Сегодня
Шестилетняя девочка получила травму в аквапарке Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: