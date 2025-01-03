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Происшествия

48 спасателей ликвидируют последствия массового ДТП в Акмолинской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 16:08 Фото: Zakon.kz
Двух человек эвакуировали спасатели в медицинское учреждение после массового ДТП на участке трассы "Астана –Петропавловск", которое случилось 3 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

О том, как проходит ликвидация массовой аварии, в которой на дороге "Астана –Щучинск" столкнулись порядка сорока автомобилей, рассказали в пресс-службе МЧС.

"После получения сигнала о ДТП на трассе "Астана –Щучинск" на место происшествия незамедлительно направили 48 спасателей и 16 единиц высокопроходимой техники и машин для обогрева из Акмолинской области и Астаны", – сообщил главный специалист ДЛЧС МЧС РК Бауыржан Ахметалин.

На трассе развернули пункты обогрева для эвакуации водителей. Также спасатели доставили двух человек в лечебное учреждение.

Ранее в соцсетях распространилось видео массового ДТП на трассе Астана – Щучинск, где столкнулись несколько десятков автомобилей.

Андрей Дюсупов
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