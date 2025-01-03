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Происшествия

Массовое ДТП в Акмолинской области: столкнулись около 40 автомобилей

Зима , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 14:46 Фото: freepik
В соцсетях распространилось видео массового ДТП на трассе Астана – Щучинск, где столкнулись несколько десятков автомобилей. Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции региона, сообщает Zakon.kz.

В ДП региона журналисту Zakon.kz пояснили, что сегодня, 3 января 2025 года, около 13:30 в Акмолинской области на участке дороги между селами Когам и Каратал района Биржан сал в результате ухудшения погодных условий (метель, ограничение видимости) произошло столкновение предварительно около 40 транспортных средств.

"Информация о жертвах и пострадавших в данный момент не поступала. На месте работают сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Проводится эвакуация автомобилей и обеспечение безопасности дорожного движения", – подчеркнули в ведомстве.

В полиции напомнили, что ранее экстренные службы предупреждали водителей о возможном ухудшении погодных условий в регионе, в связи с чем им рекомендовали воздержаться от поездок, особенно на загородных трассах.

В ряде областей 3 января 2025 года ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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