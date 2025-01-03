#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Происшествия

11 человек получили травмы во время массового ДТП в Акмолинской области

ДТП, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 17:22 Фото: Zakon.kz
11 человек обратились в Буландынскую районную больницу с различными травмами после массового ДТП на трассе в Акмолинской области. Четыре человека госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона поделились кадрами ликвидации последствий ДТП на трассе "Астана – Петропавловск" и рассказали, что в настоящее время на участке дороги продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, службы по чрезвычайным ситуациям и специалисты "КазАвтоЖола".

"В целях разгрузки дорожного участка "Астана – Щучинск" спасатели МЧС Казахстана проводят демонтаж разделительного ограждения. Эта мера позволит значительно улучшить движение транспорта, пропустить водителей и продолжить путь под сопровождением сотрудников полиции", – сообщили в МЧС РК.

По информации "КазАвтоЖола", из 95 транспортных средств, оказавшихся в ДТП, извлекли десять машин, еще 30 покинули место аварии своим ходом.

Напомним, 3 января 2025 года на участке трассы республиканской трассы "Астана – Петропавловск" произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 95 автомобилей.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Массовое ДТП на трассе в Акмолинской области: что там сейчас происходит
Происшествия
18:11, Сегодня
Массовое ДТП на трассе в Акмолинской области: что там сейчас происходит
До 95 увеличилось количество машин в массовом ДТП на трассе под Астаной
Происшествия
16:32, Сегодня
До 95 увеличилось количество машин в массовом ДТП на трассе под Астаной
48 спасателей ликвидируют последствия массового ДТП в Акмолинской области
Происшествия
16:08, Сегодня
48 спасателей ликвидируют последствия массового ДТП в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: