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Происшествия

До 95 увеличилось количество машин в массовом ДТП на трассе под Астаной

ДТП, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 16:32 Фото: Zakon.kz
По данным пресс-службы "КазАвтоЖол", количество машин, которые попали в массовое ДТП на трассе под Астаной, увеличилось до 95, сообщает Zakon.kz.

В нацкомпании пояснили, что 3 января 2025 года в 07:20 на участке дороги республиканского значения "Астана-Петропавловск" (км 18–232) ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта.

"После улучшения погодных условий и расчистки дороги в 12:30 движение в сторону Астаны организовали при сопровождении сотрудников департамента полиции и специальной техники "КазАвтоЖол". Однако, по предварительным данным, из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей", – рассказали в "КазАвтоЖол".

На месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты нацкомпании. Одна полоса очищена, автомобили, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение.

На месте задействованы 22 комбинированные дорожные машины и два трактора.

ДТП, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 16:32

Фото: Zakon.kz

Пока движение на указанном участке дороги вновь ограничено для всех транспортных средств.

Ранее в МЧС рассказали, что двух человек эвакуировали спасатели в медицинское учреждение после массового ДТП на участке трассы "Астана –Петропавловск".

Андрей Дюсупов
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