Студента колледжа нашли мертвым в Уральске
Фото: pixabay
В департаменте полиции Западно-Казахстанской области прокомментировали трагическую гибель студента уральского колледжа, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, это случилось в ночь с 31 декабря на 1 января.
"По предварительной информации, студент совершил суицид. В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственных мероприятий", – сообщили в ведомстве.
Ранее также появились детали гибели мужчины на подстанции в Актюбинской области.
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