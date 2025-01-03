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Происшествия

Студента колледжа нашли мертвым в Уральске

Студента колледжа нашли мертвым в Уральске , фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 02:20 Фото: pixabay
В департаменте полиции Западно-Казахстанской области прокомментировали трагическую гибель студента уральского колледжа, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, это случилось в ночь с 31 декабря на 1 января.

"По предварительной информации, студент совершил суицид. В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственных мероприятий", – сообщили в ведомстве.

Ранее также появились детали гибели мужчины на подстанции в Актюбинской области.

Аксинья Титова
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