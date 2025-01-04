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Происшествия

Полицейские Туркестанской области помогли водителю грузовика, слетевшего в кювет

полицейский, Туркестанская область, полиция, погодные условия, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 13:16 Фото: Polisia.kz.
На трассах в Туркестанской области наблюдается гололедица, туман и ухудшение видимости, а в горной местности выпал обильный снег. Водителям сложно ориентироваться на местности, поэтому стражи порядка несут усиленную службу на трассах, сообщает Zakon.kz.

К примеру, сотрудники полиции Туркестанской области заметили застрявший грузовой автомобиль на трассе Абай – Шардара. Как оказалось, водитель сбился с пути и слетел в кювет, не справившись с управлением.

"Житель Жетысуской области пояснил, что ехал из Китая в Узбекистан, заблудился по дороге и съехал с обочины при попытке развернуться. Также в Шардаринском районе полицейские помогли вытащить застрявший в дороге легковой автомобиль", – сообщают в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Полиция призывает водителей и пассажиров быть осторожными на дорогах в непогоду и соблюдать правила дорожного движения.

полиция, Туркестанская область, полицейские, погодные условия, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 13:16

Фото: Polisia.kz.

Ранее сообщалось, что в Казахстане закрыта еще одна трасса республиканского значения. 

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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