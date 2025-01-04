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События

В Казахстане закрыта еще одна трасса республиканского значения

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 10:07 Фото: Zakon.kz
Трасса закрыта из-за ухудшения погоды. Ограничение касается всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "КазАвтожол", ограничения движения введены на участке автодороги Ушарал – Достык в Жетысуской области.

Также национальный оператор по управлению автомобильными дорогами РК заявил об открытии движения в Акмолинской области на участке автодороги Астана – Петропавловск.

Кроме того, отметим, что в ВКО в данное время очищают дороги от снега и посыпают их противогололедными материалами.

Узнать информацию о состоянии трасс республиканского значения можно, позвонив в call-центр АО "НК КазАвтоЖол" по номеру 1403.

Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 16 областях Казахстана на 4 января объявили штормовое предупреждение.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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