В Казахстане закрыта еще одна трасса республиканского значения

Трасса закрыта из-за ухудшения погоды. Ограничение касается всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "КазАвтожол", ограничения движения введены на участке автодороги Ушарал – Достык в Жетысуской области.

Также национальный оператор по управлению автомобильными дорогами РК заявил об открытии движения в Акмолинской области на участке автодороги Астана – Петропавловск.

Кроме того, отметим, что в ВКО в данное время очищают дороги от снега и посыпают их противогололедными материалами.

Узнать информацию о состоянии трасс республиканского значения можно, позвонив в call-центр АО "НК КазАвтоЖол" по номеру 1403.

Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 16 областях Казахстана на 4 января объявили штормовое предупреждение.

