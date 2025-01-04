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Происшествия

Задержание автоугонщика попало на камеру видеонаблюдения в Астане

автоугонщика задержали в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 14:57 Фото: Zakon.kz
Столичные полицейские задержали пьяного угонщика автомобиля марки Nissan Cefiro. Мужчина воспользовался тем, что автомобиль был с запущенным двигателем и не заперт, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, владелец автомобиля работал в новогодние праздники курьером. Заходя в подъезды клиентов на несколько минут, мужчина оставлял авто заведенным, чем и воспользовался угонщик, который, к слову, находился в алкогольном опьянении. Мужчина заметил, что иномарка осталась без присмотра, и решил не упустить шанса "покататься". Сотрудниками полка патрульной полиции он был задержан по горячим следам.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Департамент полиции города Астаны напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности. Выходя из авто, не оставляйте ключи в замке зажигания, а также двери машины открытыми", – сообщили в полиции.

Ранее в ДП Астаны обратился житель столицы с заявлением об угоне недавно приобретенного автомобиля стоимостью более 15 млн тенге. По его словам, он купил машину через объявление на сайте и оформил сделку в автосалоне. После покупки автомобилем пользовалась его супруга, которая припарковала его вечером в паркинге ЖК, однако утром обнаружила пропажу.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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