Происшествия

Столичного автоугонщика поймали с помощью уличных камер видеонаблюдения

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 19:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В поселке Косшы пресекли преступную деятельность серийного угонщика авто из столицы. Момент угона зафиксировали видеокамеры, что позволило оперативникам быстро задержать подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

Владелец легкового автомобиля заявил в полицию о том, что его машину угнали. Акмолинские оперативники приступили к поискам. Стали опрашивать местных и проверять записи с камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. Именно тогда в поле зрения полицейских попал подозреваемый, рассказали в пресс-службе МВД.

По словам владельца, он припарковал авто на ночь во дворе дома, а ключи зажигания оставил в салоне. Открыть дверь не составляло труда. Этим и воспользовался предполагаемый преступник.

Камеры ЦОУ зафиксировали сам факт угона и направление, в котором скрылся мужчина на машине. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний астанчанин, совершивший еще два аналогичных преступления в столице. Выяснилось, что он является фигурантом двух уголовных дел.

Свой поступок молодой человек объяснил желанием покататься. Машину вернули хозяину. По факту угона проводится досудебное расследование.

Ранее Zakon.kz писал, что акмолинец угнал авто экс-супруги после конфликта.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
