Столичного автоугонщика поймали с помощью уличных камер видеонаблюдения

В поселке Косшы пресекли преступную деятельность серийного угонщика авто из столицы. Момент угона зафиксировали видеокамеры, что позволило оперативникам быстро задержать подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

Владелец легкового автомобиля заявил в полицию о том, что его машину угнали. Акмолинские оперативники приступили к поискам. Стали опрашивать местных и проверять записи с камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. Именно тогда в поле зрения полицейских попал подозреваемый, рассказали в пресс-службе МВД.

По словам владельца, он припарковал авто на ночь во дворе дома, а ключи зажигания оставил в салоне. Открыть дверь не составляло труда. Этим и воспользовался предполагаемый преступник.

Камеры ЦОУ зафиксировали сам факт угона и направление, в котором скрылся мужчина на машине. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний астанчанин, совершивший еще два аналогичных преступления в столице. Выяснилось, что он является фигурантом двух уголовных дел.

Свой поступок молодой человек объяснил желанием покататься. Машину вернули хозяину. По факту угона проводится досудебное расследование.

