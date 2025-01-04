Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Астана с участием внедорожника
По предварительным данным, Toyota Surf двигалась в сторону Астаны, а Toyota Avalon — в сторону Алматы. На момент аварии из-за реконструкции дороги движение на этом участке ограничено одной полосой.
Фото: Zakon.kz
Водитель Toyota Avalon, предположительно, совершил маневр обгона, выехав на встречную полосу, где и произошло столкновение с Toyota Surf.
Фото: Zakon.kz
От удара внедорожник Toyota Surf был подброшен в воздух и врезался в отбойник, при этом автомобиль повис на нем. Водитель Toyota Surf не пострадал, но был осмотрен на месте медиками.
Фото: Zakon.kz
Автомобиль Toyota Avalon после столкновения продолжил движение на несколько десятков метров и в конечном итоге остановился. Удары пришлись на левую сторону обоих автомобилей, при этом оба транспортных средства были праворульными.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии пассажирка Toyota Avalon, которая находилась на переднем сиденье, скончалась до прибытия медиков. Водитель автомобиля был доставлен в ближайшую больницу для получения медицинской помощи.
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и дознаватели Алматинской области. Причины выезда Toyota Avalon на встречную полосу и обстоятельства ДТП продолжают выясняться.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось о другом ДТП. 3 января 2025 года на участке республиканской трассы Астана – Петропавловск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 95 автомобилей. Пострадали 20 человек.