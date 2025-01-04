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Происшествия

Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Астана с участием внедорожника

Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Астана с участием внедорожника, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 19:18 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области, на 146 километре трассы Алматы – Астана, на участке, где продолжается реконструкция дороги, 4 января произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Один человек погиб, еще один пострадал, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, Toyota Surf двигалась в сторону Астаны, а Toyota Avalon — в сторону Алматы. На момент аварии из-за реконструкции дороги движение на этом участке ограничено одной полосой.

Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Астана с участием внедорожника, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 19:18

Фото: Zakon.kz

Водитель Toyota Avalon, предположительно, совершил маневр обгона, выехав на встречную полосу, где и произошло столкновение с Toyota Surf.

Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Астана с участием внедорожника, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 19:18

Фото: Zakon.kz

От удара внедорожник Toyota Surf был подброшен в воздух и врезался в отбойник, при этом автомобиль повис на нем. Водитель Toyota Surf не пострадал, но был осмотрен на месте медиками.

Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Астана с участием внедорожника, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 19:18

Фото: Zakon.kz

Автомобиль Toyota Avalon после столкновения продолжил движение на несколько десятков метров и в конечном итоге остановился. Удары пришлись на левую сторону обоих автомобилей, при этом оба транспортных средства были праворульными.

Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Астана с участием внедорожника, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 19:18

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пассажирка Toyota Avalon, которая находилась на переднем сиденье, скончалась до прибытия медиков. Водитель автомобиля был доставлен в ближайшую больницу для получения медицинской помощи.

Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Астана с участием внедорожника, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 19:18

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и дознаватели Алматинской области. Причины выезда Toyota Avalon на встречную полосу и обстоятельства ДТП продолжают выясняться.

Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Астана с участием внедорожника, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 19:18

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о другом ДТП. 3 января 2025 года на участке республиканской трассы Астана – Петропавловск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 95 автомобилей. Пострадали 20 человек. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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