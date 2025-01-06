#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
527.3
544.86
4.95
Происшествия

Пьяную автоледи без прав задержали в Алматинской области

Полиция, сотрудник полиции, полицейский, зима , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 03:36 Фото: Zakon.kz
6 января в городе Конаев сотрудники полиции задержали женщину, управлявшую автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки выяснилось, что задержанная ранее уже была лишена водительских прав за нарушение правил дорожного движения. Несмотря на это, она вновь села за руль в состоянии опьянения, подвергая опасности жизнь и здоровье окружающих, передает пресс-служба МВД страны.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. В настоящее время она взята под стражу.

"Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – грубое нарушение закона и подвергает опасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения", – предупреждают стражи порядка.

4 декабря в Аягозском районе Абайской области полицейские остановили перевозку крупной партии рыбы без сопроводительных документов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
В Алматы пешеход погиб под колесами авто, решив перебежать дорогу в неположенном месте
Происшествия
23:47, 06 января 2025
В Алматы пешеход погиб под колесами авто, решив перебежать дорогу в неположенном месте
Мощное лобовое столкновение на дороге к Медео в Алматы: пострадали пять человек
Происшествия
22:35, 06 января 2025
Мощное лобовое столкновение на дороге к Медео в Алматы: пострадали пять человек
В Улытауской области спасатели нашли пропавших фермеров
Происшествия
19:33, 06 января 2025
В Улытауской области спасатели нашли пропавших фермеров
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: