Пьяную автоледи без прав задержали в Алматинской области

6 января в городе Конаев сотрудники полиции задержали женщину, управлявшую автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки выяснилось, что задержанная ранее уже была лишена водительских прав за нарушение правил дорожного движения. Несмотря на это, она вновь села за руль в состоянии опьянения, подвергая опасности жизнь и здоровье окружающих, передает пресс-служба МВД страны.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. В настоящее время она взята под стражу.

"Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – грубое нарушение закона и подвергает опасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения", – предупреждают стражи порядка.

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