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Происшествия

Мощное лобовое столкновение на дороге к Медео в Алматы: пострадали пять человек

Мощное лобовое столкновение двух авто на дороге к Медео в Алматы: пострадали пять человек, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 22:35 Фото: Zakon.kz
В Алматы 6 января на дороге, ведущей к высокогорному катку "Медео", произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на улице Керей-Жанибек Хандар, столкнулись две машины – Toyota и Kia. 

Как сообщил водитель Toyota, он двигался вниз по склону на небольшой скорости, когда внезапно встречный автомобиль – Kia – резко выехал на полосу встречного движения и врезался в его машину.

Мощное лобовое столкновение двух авто на дороге к Медео в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 22:35

Фото: Zakon.kz

Водитель отметил, что происшествие произошло настолько стремительно, что он не успел среагировать или понять причину маневра кроссовера.

Мощное лобовое столкновение двух авто на дороге к Медео в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 22:35

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадали пять человек. Среди них – семья водителя Toyota: его жена и двое детей. Один из детей, мальчик 2011 года рождения, и супруга водителя были госпитализированы с травмами, сам водитель серьезных повреждений не получил.

Мощное лобовое столкновение двух авто на дороге к Медео в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 22:35

Фото: Zakon.kz

Также пострадали водитель Kia, у которого диагностирован перелом ноги, и его пассажир.

Мощное лобовое столкновение двух авто на дороге к Медео в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 22:35

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. По предварительным данным, водитель Kia мог не справиться с управлением на скользком участке дороги после затяжного поворота. Обстоятельства аварии уточняются.


Ранее сообщалось о другой автоаварии. Три человека погибли в ДТП на трассе в Улытауской области. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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