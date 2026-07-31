Вооруженный налет на АЗС попал на видео в Алматинской области
Фото: polisia.kz
В Алматинской области сотрудники полиции по горячим следам раскрыли разбойное нападение на автозаправочную станцию. Ключевую роль в установлении подозреваемых сыграли сотрудники Центра оперативного управления (ЦОУ), сообщает Zakon.kz.
Как пояснили в полиции, после поступления сообщения о преступлении сотрудники ЦОУ незамедлительно приступили к анализу записей с камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту возможного передвижения нападавших.
В итоге личности злоумышленников удалось установить в кратчайшие сроки. Их задержали.
"По данному факту сотрудниками полиции расследуется уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств произошедшего", – сообщили стражи порядка.
Между тем в Алматы завершилось оперативно-профилактическое мероприятие "Перевозчик", проводившееся с 28 по 30 июля 2026 года. По итогам ОПМ выявлено 2462 нарушения. Подробнее – здесь.
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