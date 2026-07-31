Вооруженный налет на АЗС попал на видео в Алматинской области

В Алматинской области сотрудники полиции по горячим следам раскрыли разбойное нападение на автозаправочную станцию. Ключевую роль в установлении подозреваемых сыграли сотрудники Центра оперативного управления (ЦОУ), сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, после поступления сообщения о преступлении сотрудники ЦОУ незамедлительно приступили к анализу записей с камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту возможного передвижения нападавших.

В итоге личности злоумышленников удалось установить в кратчайшие сроки. Их задержали.

"По данному факту сотрудниками полиции расследуется уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств произошедшего", – сообщили стражи порядка.

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