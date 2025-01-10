Полицейский спас из горящего дома жителей Сарани

10 января 2025 года в Сарани произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Первым на помощь пострадавшим пришел полицейский, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, инспектор по делам несовершеннолетних Максат Майпасов, проезжая мимо места, заметил пламя, вырывающееся из окна квартиры на втором этаже. Он ринулся на помощь.

"Оперативно организовав эвакуацию жителей, надев противогаз, он рискнул своей жизнью и вошел в горящую квартиру, чтобы проверить, не остались ли там люди. Напуганные соседи уже вызвали экстренные службы", – поделились стражи порядка.

Вскоре на место происшествия прибыли пожарные, которые быстро справились с огнем.

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