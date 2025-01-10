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Происшествия

Полицейский спас из горящего дома жителей Сарани

Полицейский спас из горящего дома жителей Сарани, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 00:17 Фото: ДП Карагандинской области
10 января 2025 года в Сарани произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Первым на помощь пострадавшим пришел полицейский, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, инспектор по делам несовершеннолетних Максат Майпасов, проезжая мимо места, заметил пламя, вырывающееся из окна квартиры на втором этаже. Он ринулся на помощь.

"Оперативно организовав эвакуацию жителей, надев противогаз, он рискнул своей жизнью и вошел в горящую квартиру, чтобы проверить, не остались ли там люди. Напуганные соседи уже вызвали экстренные службы", – поделились стражи порядка.

Вскоре на место происшествия прибыли пожарные, которые быстро справились с огнем.

Ранее сообщалось о другом героическом поступке. Гвардеец спас человека, попавшего в ДТП на трассе Караганда – Астана.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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