Гвардеец спас человека, попавшего в ДТП на трассе Караганда – Астана

2 января на трассе Караганда – Астана произошла авария, очевидцем которой стал военнослужащий воинской части 6505 Жалгас Тулебаев, сообщает Zakon.kz.

Гвардеец вместе со своим братом Ерболатом Тулебаевым в 20:35 ехал по этой трассе и заметил, что вблизи населенного пункта Мичурино автомобиль марки Lada Priora двигался на высокой скорости. В какой-то момент автомобиль потерял управление и попал в ДТП.

Фото: пресс-служба РгК "Орталық" НГ МВД РК

Увидев это, военнослужащий незамедлительно вывел пострадавшего из перевернутого автомобиля, вызвал скорую помощь и оказал первую медицинскую помощь, разместив раненого в своей машине.

"Я не считаю этот поступок подвигом, потому что наш священный долг – помогать каждому жителю нашей страны. Я проявил профессионализм и действовал так, как нас учили в воинской части на занятиях по оказанию первой медицинской помощи", – отметил сержант Жалгас Тулебаев.

Фото: пресс-служба РгК "Орталық" НГ МВД РК

Благодаря своевременной помощи, оказанной военнослужащим, сотрудники скорой помощи смогли спасти жизнь пострадавшего, который в данное время находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Таиланде автобус с туристами попал в серьезную аварию.