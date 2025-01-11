Наркотики и прекурсоры на сумму более 420 миллионов тенге изъяли в Алматы

В Департаменте полиции Алматы рассказали Zakon.kz о проведении специальной операции по пресечению канала распространения наркотических средств.

Спецоперацию полицейские провели при содействии КНБ РК и координации прокуратуры города.

По словам начальника Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы Мурата Жумабаева, накануне в разных районах мегаполиса и области задержали и арестовали девять участников преступной группы, которая занималась сбытом прекурсоров (БК-4), являющегося основным компонентом синтетического наркотика.

"В ходе санкционированных обысков по месту проживания задержанных обнаружены и изъяты объемные канистры с жидкостью, лабораторное оборудование для изготовления наркотических средств, контейнеры с порошкообразным веществом, а также предметы, похожие на оружие и боеприпасы. Вещественные доказательства направлены на экспертизу", – сообщил Марат Жумабаев.

Удалось установить три локации, где наркодельцы хранили товар. Всего обнаружили и изъяли 3 тонны 210 литров прекурсоров на сумму 422 миллиона тенге (802 500 долларов США).

Вместе с тем в ходе оперативных мероприятий установлены другие участники группы, которые при поддержке алматинских фигурантов развернули нарколабораторию в Караганде. Их взяли под стражу.

В уходящем 2024 году казахстанские полицейские изъяли наркотики на 7,5 млрд тенге.