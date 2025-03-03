#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.22
519.14
5.64
События

Землетрясение произошло в 122 км от Алматы

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 12:06 Фото: wikimedia
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 11:05 (по времени Астаны). По данным специалистов, оно произошло в 122 километрах от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Подробности озвучил Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана.

"Эпицентр расположен в 122 километрах к юго-западу от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения – 9,9. Магнитуда MPV – 4,3", – говорится в сообщении.

Также сказано, что в Казахстане подземные толчки не ощущались.

Ранее ощутимое землетрясение магнитудой 5,4 произошло на острове Серам в Индонезии. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Более 910 метров льда пропилили на водоемах Уральска, готовясь к весенним паводкам
События
22:25, 02 марта 2025
Более 910 метров льда пропилили на водоемах Уральска, готовясь к весенним паводкам
Мороз, снег и туман: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
События
20:13, 02 марта 2025
Мороз, снег и туман: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: