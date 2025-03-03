Землетрясение произошло в 122 км от Алматы

Фото: wikimedia

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 11:05 (по времени Астаны). По данным специалистов, оно произошло в 122 километрах от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Подробности озвучил Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана. "Эпицентр расположен в 122 километрах к юго-западу от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения – 9,9. Магнитуда MPV – 4,3", – говорится в сообщении. Также сказано, что в Казахстане подземные толчки не ощущались. Ранее ощутимое землетрясение магнитудой 5,4 произошло на острове Серам в Индонезии. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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