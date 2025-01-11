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Мир

Мировой уровень глобальной сейсмической активности повысили до очень высокого

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 16:30 Фото: pixabay
Специалисты оценивают сейсмическую активность во всем мире на уровне "очень высокая". За последние два дня в нескольких странах произошло большое число землетрясений магнитудой до 5.8, сообщает Zakon.kz.

Число землетрясений в сейсмоактивных зонах выросло сразу на 27%, пишет Volcano Discovery и CISN.

При этом за последние два дня наблюдается явный рост числа обнаруженных подземных толчков, отмечают ученые. Речь идет о небольших землетрясениях с магнитудой около трех.

"Мы знаем, что грядут сильнейшие землетрясения и где они произойдут, но не знаем когда" – говорится в информации VOX.

По информации издания, в зоне угрозы оказались Турция, Украина, Сирия, Иран, европейские Греция и Италия, а в России – Камчатка, Курильские острова, Сахалин, Кавказ, Крым, Кубань.


Сейсмическая активность увеличилась, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 16:30

Фото: скриншот с сайта volcanodiscovery.com

Поздно вечером 10 января сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС Казахстана зарегистрировано землетрясение на территории Китая.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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