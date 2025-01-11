Мировой уровень глобальной сейсмической активности повысили до очень высокого

Специалисты оценивают сейсмическую активность во всем мире на уровне "очень высокая". За последние два дня в нескольких странах произошло большое число землетрясений магнитудой до 5.8, сообщает Zakon.kz.

Число землетрясений в сейсмоактивных зонах выросло сразу на 27%, пишет Volcano Discovery и CISN.

При этом за последние два дня наблюдается явный рост числа обнаруженных подземных толчков, отмечают ученые. Речь идет о небольших землетрясениях с магнитудой около трех.

"Мы знаем, что грядут сильнейшие землетрясения и где они произойдут, но не знаем когда" – говорится в информации VOX.

По информации издания, в зоне угрозы оказались Турция, Украина, Сирия, Иран, европейские Греция и Италия, а в России – Камчатка, Курильские острова, Сахалин, Кавказ, Крым, Кубань.





Фото: скриншот с сайта volcanodiscovery.com

Поздно вечером 10 января сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС Казахстана зарегистрировано землетрясение на территории Китая.