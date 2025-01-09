#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
524.75
540.6
5.12
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
524.75
540.6
5.12
Происшествия

Угрозы с пистолетом и погоня: пьяного водителя задержали в Уральске

водителя задержали в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 00:43 Фото: polisia.kz
Полицейские в Уральске задержали пьяного водителя, который угрожал другому участнику дорожного движения сигнальным пистолетом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, конфликт произошел из-за несоблюдения правил дорожного движения. Один из водителей достал пистолет и стал угрожать оппоненту. Пострадавший сообщил об этом в полицию.

"Полицейские остановили машину нарушителя в поселке Зачаганск. Водитель был пьян и попытался скрыться, но его задержали. В машине нашли сигнальный пистолет. На водителя завели уголовное дело за незаконное хранение оружия и начали административное производство по нескольким статьям", – говорится в сообщении.
водителя задержали в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 00:43

Фото: polisia.kz

Ранее депутата арестовали в Карагандинской области, который угрожал ножом и пистолетом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Рекордное количество наркотиков изъяли в результате двух операций в Алматинской области
Происшествия
01:06, 10 января 2025
Рекордное количество наркотиков изъяли в результате двух операций в Алматинской области
Учитель упал во время украшения елки в Семее: семья будет добиваться компенсации через суд
Происшествия
00:04, 10 января 2025
Учитель упал во время украшения елки в Семее: семья будет добиваться компенсации через суд
В снежном заносе во время метели оказался водитель на трассе в СКО
Происшествия
22:17, 09 января 2025
В снежном заносе во время метели оказался водитель на трассе в СКО
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: