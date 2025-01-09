Угрозы с пистолетом и погоня: пьяного водителя задержали в Уральске

Полицейские в Уральске задержали пьяного водителя, который угрожал другому участнику дорожного движения сигнальным пистолетом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, конфликт произошел из-за несоблюдения правил дорожного движения. Один из водителей достал пистолет и стал угрожать оппоненту. Пострадавший сообщил об этом в полицию.

"Полицейские остановили машину нарушителя в поселке Зачаганск. Водитель был пьян и попытался скрыться, но его задержали. В машине нашли сигнальный пистолет. На водителя завели уголовное дело за незаконное хранение оружия и начали административное производство по нескольким статьям", – говорится в сообщении.

Фото: polisia.kz

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