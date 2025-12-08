Пьяного водителя, совершившего несколько нарушений, задержали в Караганде

Ночью патрульный экипаж, курсируя по улице Прогресса в Караганде, обратил внимание на автомобиль без госномеров. Полицейские попытались остановить машину, но водитель проигнорировал требования, сообщает Zakon.kz.

Водитель проехал на красный сигнал светофора, выехал на встречную полосу, тем самым создал реальную угрозу ДТП.

Уйти от ответственности нарушителю не удалось. Его догнали и вынудили остановиться. При проверке документов полицейские заметили, что от 32-летнего водителя исходит запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения правоохранителей. У мужчины установили легкую степень алкогольного опьянения. Материалы передали в суд.

"В отношении нарушителя составили пять протоколов по фактам игнорирования законных требований сотрудников полиции, управления транспортным средством без водительского удостоверения, без государственных номерных знаков, в состоянии алкогольного опьянения и за проезд на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль отвезли на штрафстоянку", – сообщили в пресс-службе МВД.

