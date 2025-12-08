#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Происшествия

Пьяного водителя, совершившего несколько нарушений, задержали в Караганде

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 19:11 Фото: Zakon.kz
Ночью патрульный экипаж, курсируя по улице Прогресса в Караганде, обратил внимание на автомобиль без госномеров. Полицейские попытались остановить машину, но водитель проигнорировал требования, сообщает Zakon.kz.

Водитель проехал на красный сигнал светофора, выехал на встречную полосу, тем самым создал реальную угрозу ДТП.

Уйти от ответственности нарушителю не удалось. Его догнали и вынудили остановиться. При проверке документов полицейские заметили, что от 32-летнего водителя исходит запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения правоохранителей. У мужчины установили легкую степень алкогольного опьянения. Материалы передали в суд.

"В отношении нарушителя составили пять протоколов по фактам игнорирования законных требований сотрудников полиции, управления транспортным средством без водительского удостоверения, без государственных номерных знаков, в состоянии алкогольного опьянения и за проезд на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль отвезли на штрафстоянку", – сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее мы сообщали, что автобус с гражданами Узбекистана перевернулся на 1024-м км трассы Самара – Шымкент. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Пьяный водитель BMW устроил гонки с полицией в Таразе
18:45, 03 ноября 2025
Пьяный водитель BMW устроил гонки с полицией в Таразе
Водителя с поддельными госномерами задержали в Уральске
07:30, 12 января 2025
Водителя с поддельными госномерами задержали в Уральске
В Шымкенте пьяный лихач пытался скрыться от полицейских
05:45, 22 февраля 2025
В Шымкенте пьяный лихач пытался скрыться от полицейских
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: