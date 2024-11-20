КНБ ликвидировал крупный канал поставки наркотиков в Актау

4 ноября 2024 года департаментами Комитета национальной безопасности (КНБ) по Мангистауской, Алматинской областям и Алматы ликвидирован канал поставки наркотических средств в Актау из южных регионов страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Комитета, по подозрению в организации задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

Фото: gov.kz

"Из незаконного оборота изъято 300 килограмм наркотических средств каннабисной группы. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса". Пресс-служба КНБ

Фото: gov.kz

В заключении отмечено, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Несколько дней ранее КНБ в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой доставил в Алматы казахстанца, подозреваемого в участии в деятельности международной террористической организации.