КНБ ликвидировал крупный канал поставки наркотиков в Актау
Фото: gov.kz
4 ноября 2024 года департаментами Комитета национальной безопасности (КНБ) по Мангистауской, Алматинской областям и Алматы ликвидирован канал поставки наркотических средств в Актау из южных регионов страны, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным Комитета, по подозрению в организации задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.
Фото: gov.kz
"Из незаконного оборота изъято 300 килограмм наркотических средств каннабисной группы. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса".Пресс-служба КНБ
Фото: gov.kz
В заключении отмечено, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Несколько дней ранее КНБ в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой доставил в Алматы казахстанца, подозреваемого в участии в деятельности международной террористической организации.
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